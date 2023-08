Sorpresa Milan: ecco il vice Theo, arriva dalla Serie A

La dirigenza rossonera è alla ricerca del sostituto ideale per il terzino francese: l’ultima idea, arriverebbe direttamente dal nostro campionato

Il Milan è una delle squadre più attive sul calciomercato di tutto il panorama italiano, ma non solo. I rossoneri hanno messo a segno otto colpi, hanno rivoluzionato la rosa con scelte forti, alcune anche drastiche. La cessione di Sandro Tonali ha letteralmente sbloccato le operazioni in entrata del Diavolo. Acquisti tra i pali, a centrocampo e in attacco: l’obiettivo di Moncada e Furlani, ora, è chiaro.

Il nuovo duo dirigenziale è al lavoro per consegnare nelle mani di Stefano Pioli la migliore rosa possibile. Rispetto alla passata stagione, il Milan ha alzato il livello delle seconde linee. E di parecchio. Uno dei principali problemi dell’ultima annata era stato proprio questo: non avere ricambi all’altezza. O meglio: non avere ricambi che garantivano comunque prestazioni di livello. Come i titolari. Problema che interessava tutti i reparti.

Il lungo infortunio di Maignan aveva messo in mostra le prime lacune della rosa rossonera. In attacco, i vari Rebic e Origi, hanno deluso – di gran lunga – le aspettative dei tifosi. La prossima stagione, però, le cose cambieranno.

Avere a disposizione una rosa competitiva, in tutti i suoi effettivi, è il sogno di Pioli: la dirigenza è al lavoro per accontentare il tecnico. L’ultimo nome comparso sulla lista dei successori di Maldini e Massara, è quello di Pasquale Mazzocchi.

Calciomercato Milan, Mazzocchi vice-Theo? Il calciatore della Salernitana ultima idea per la corsia mancina del Diavolo

Theo Hernandez è stato uno dei colpi riusciti meglio degli ultimi anni rossoneri (insieme senza dubbio a Rafa Leao). Il francese ex Real Madrid si è attestato come uno dei migliori terzini al mondo, grazie a quanto fatto vedere con la maglia del Milan.

Prendere il suo posto, è pressochè impossibile: ma il Diavolo sta cercando un’alternativa, all’altezza. Fode Ballo-Touré, è in uscita: il francese piace a diversi club di Serie A e non solo. L’ultima idea della dirigenza, si chiama Pasquale Mazzocchi.

Il laterale della Salernitana, classe 1995, è un profilo che piace molto. Italiano, che conosce il campionato, adattabile sia sulla sinistra che sulla destra. Nelle ultime stagioni all’Arechi, ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Più di Calafiori, più di Pellegrini, forse – oggi come oggi – più di qualsiasi altro calciatore sondato nell’ultimo periodo: Mazzocchi stuzzica la dirigenza. Pioli accoglierebbe il napoletano a braccia aperte. Nei prossimi giorni, sono attesi sviluppi.