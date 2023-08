“Stava andando all’Inter, ma poi…”: Milan, il clamoroso retroscena di Galliani

Inter e Milan si affrontano anche sul mercato. Arriva ora l’incredibile e clamoroso retroscena rivelato da Galliani.

Il Derby di Milano è probabilmente una delle sfide più affascinanti ed esoteriche al mondo, alla pari di altri grandi confronti: Boca-River, Barça-Real, Lazio-Roma. La sfida che anno dopo anno si rinnova all’ombra della Madonnina però ha un fascino tutto suo, particolare, sentitissimo. Lo sanno bene i tifosi delle due squadre, così come tutti gli appassionati di calcio che si rispettino. Certo, è altrettanto ovvio che questa partita non si giochi solo in campo. Anzi, non poche volte essa è stata disputata all’esterno del rettangolo di gioco.

Ovviamente sul calciomercato, dove Inter e Milan si sono fatte i dispetti a vicenda, hanno chiuso affari, puntato obiettivi comuni. In queste ore è stato svelato un retroscena in questo senso, da parte di uno che di movimenti di mercato e dinamiche calcistiche se ne intende come pochi altri. Adriano Galliani, oggi al Monza ma storico amministratore delegato dei rossoneri e per un quarantennio braccio destro di Silvio Berlusconi, è la memoria storica del calcio nel Belpaese. E del Milan, beninteso. Galliani ha raccontato un retroscena di mercato che coinvolge il “suo” Milan e i cugini rivali dell’Inter.

Doveva andare all’Inter, finì al Milan: il retroscena di Galliani

L’attuale amministratore delegato del Monza ha di recente pubblicato un libro che, non a caso, ha un titolo emblematico: “Le memorie di Adriano G“, a fare il verso ad uno dei classici della letteratura (“Le memorie di Adriano”, l’imperatore romano, di Marguerite Yourcenar, n.d.r). Il libro, scritto in collaborazione con Luigi Garlando, è stato presentato al Versiliana Festival a Marina di Pietrasanta.

Un must da leggere per tutti gli appassionati di calcio. Poiché, come da titolo, il manuale contiene tutta una serie di segreti e di aneddoti che solo uno dell’esperienza di Galliani può avere. Il numero uno del Monza ha poi risposto alle domande dei colleghi di TMW, in particolare su Giacomo Bonaventura, acquistato dal Milan di Galliani nel 2014.

In terra toscana ci scappa ovviamente la domanda sulla Fiorentina di Italiano e su uno dei suoi simboli, per l’appunto. Nel rispondere, Galliani svela anche un succoso retroscena: “Jack mi piace e difatti l’ho preso, fosse stato per me l’avrei tenuto. Lo intercettai mentre che andava a firmare per l’Inter, alla fine è venuto al Milan“.

Ecco, in quel caso il Derby della Madonnina arrise ai rossoneri. Bonaventura ha indossato la maglia del Milan in centocinquantacinque occasioni, con trenta reti all’attivo. Nel 2020 la cessione alla Fiorentina, dove è tra gli insostituibili di Italiano.