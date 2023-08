Svolta nel futuro di Origi: la notizia fa sperare il Milan

L’attaccante belga è fuori dal progetto dei Rossoneri e si cerca una nuova sistemazione. Nelle ultime ore potrebbero esserci delle novità.

Ultimi giorni di mercato e ultimi giorni per il Milan di apportare le ultime modifiche alla rosa. Il Diavolo ha già presentato ben nove acquisti e prima del gong probabilmente arriverà ancora qualcuno, al tempo stesso però si sta cercando di piazzare anche molti esuberi per alleggerire il monte ingaggi.

Non è un mistero che tra gli esuberi figuri anche Divock Origi, l’attaccante ex Liverpool è arrivato la scorsa stagione a parametro zero (con un alto stipendio) dopo aver terminato la sua lunga avventura con i Reds. Le aspettative erano abbastanza alte ed è per questo motivo che la sua annata del tutto fallimentare ha fatto molto rumore. Ora la speranza è quella di cederlo dopo un solo anno, magari proprio in Inghilterra.

Origi via dal Milan? Contatti con lo Sheffield United

Sono state molte le notizie riguardanti la possibile cessione del belga, ma fin ad ora poche offerte concrete. A meno di una settimana dalla fine del mercato potrebbe però esserci la svolta: come infatti riporta Matteo Moretto, esperto di calciomercato del giornale Relevo, ci sarebbero dei fitti colloqui tra l’entourage del giocatore e lo Sheffield United, club di Premier League.

Come riporta il noto giornalista al momento al Milan non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale, ma il club inglese ha più volte ribadito agli agenti del giocatore di voler procedere con la trattativa, la formula non è stata ancora specificata. Sicuramente però nelle prossime ore dovrebbero iniziare i colloqui tra i due club e l’intenzione sembra quella, da entrambi i lati, di arrivare ad una fumata bianca e di far tornare il classe ’95 in terra anglosassone.

L’avventura rossonera di Origi

Nel giugno 2022 dopo cinque stagioni, con nel mezzo una stagione in prestito al Wolfsburg, termina la storia d’amore tra Origi e il Liverpool. Nonostante la poca titolarità il belga saluta il club da vera leggenda, dopo la vittoria della Champions League nel 2019 con gol in semifinale e finale, ed è per questo che il colpo a parametro zero è considerato un vero e proprio affare dalla dirigenza del Milan che si convince ad acquistarlo facendogli firmare un contratto quinquennale.

Fin da subito, complice anche una stagione poco esaltante (escluso il percorso europeo) dei Rossoneri, il giocatore non riesce ad incidere più di tanto e conclude la sua annata con appena due reti e un assist in 36 presenze condite da tante prestazioni deludenti.