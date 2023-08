Taremi-Milan, la trattativa è incandescente: chiusura vicina?

Taremi è il primissimo obiettivo per l’attacco del Milan, la dirigenza rossonera sta puntando con forza sull’iraniano.

Il Milan è chiamato a stringere in queste ultime ore di mercato per cercare di portare in Italia un’ultima importante pedina, il centravanti da alternare con Olivier Giroud. Da diverse settimane il profilo preferito da mister Stefano Pioli e da tutta la dirigenza rossonera è quello di Mehdi Taremi, centravanti iraniano in forza al Porto.

C’è distanza sulle valutazioni col Porto per Taremi: dirigenti rossoneri a lavoro per la fumata bianca

Come scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport, il Milan ha offerto circa 15 milioni di euro per il cartellino di Taremi, una cifra inferiore rispetto alle richieste del club lusitano che valuta il suo numero 9 almeno 20/25 milioni. I dirigenti rossoneri ora sono a lavoro per cercare di raggiungere un’intesa entro la fine del mercato, fissata per la serata di venerdì.

Qualora non dovesse essere trovata un’intesa tra le parti, per il Milan non sarebbe un grosso problema in quanto forte già di un’accordo col giocatore classe 1992 che arriverebbe a zero la prossima estate, dopo la scadenza del contratto col Porto. In tal caso, Lorenzo Colombo resterebbe a Milano pronto a giocarsi le sue possibilità e con la grande chance di imparare da un grande attaccante come Giroud. Per il Milan saranno ultime ore di mercato molto intense. Oltre a questo possibile acquisto gli occhi sono puntati anche sulle cessioni degli esuberi.