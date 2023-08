Un titolare vuole lasciare il Milan: si decide a ore

Momento anche di cessioni in casa Milan e uno dei calciatori rossoneri sta vacillando per una proposta “quasi irrinunciabile” arrivata nelle ultime ore dall’estero

Rade Krunic è uno dei nomi in uscita di casa Milan e secondo le ultime narrate dalla Gazzetta dello Sport il calciatore sta vacillando e non poco alla proposta invitante del Fenerbahce che ha messo sul piatto un contratto d’oro per il bosniaco. Poco invitante (almeno per ora) l’offerta proposta al Milan, le cifre sono attorno i 3-5 milioni che ha trovato risposta assolutamente negativa da parte dei rossoneri nel proseguo della trattativa.

Lo stesso Krunic sembra essere molto lontano dal progetto di Pioli visti anche i tanti acquisti fatti (Reijnders, Loftus Cheek e Musah su tutti) in mediana che hanno chiuso gli spazi all’ex Empoli, proprio per questo motivo il mediano ci sta pensando seriamente al trasferimento in Turchia. Ma senza l’ok del Milan la trattativa non potrà sbloccarsi, si aspetta dunque un rilancio convincente da parte dei turchi per poter portare a casa l’ex Empoli.

Le cifre dell’affare Krunic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport le sirene turche sono intense per il mediano bosniaco, che con lo spazio nel progetto Pioli che pian piano sta sempre più diminuendo potrebbe essere la nuova destinazione per il calciatore. Vista anche l’offerta fatta che sembra essere quasi irrinunciabile.

Infatti i turchi hanno offerto a Krunic un ingaggio che sembra essere tre volte superiore a quello che percepisce attualmente il calciatore al Milan. L’offerta gira attorno ai quasi 3 milioni e mezzo al cospetto del singolo milione del suo contratto attuale a stagione. Il problema però sembra essere l’offerta che i turchi hanno fatto ai rossoneri. Infatti sempre dalle ultime date dal quotidiano sportivo, il Fenerbahce mentre non ha badato a spese per lo stipendio del calciatore, sembra essere stata di totale opposto nell’offerta fatta al club. Questo dunque sembra essere l’attuale scoglio (da non poco conto) della trattativa. Ragion per cui bisognerò ancora attendere per capire lo sviluppo della trattativa.

In caso di cessione il Milan è pronta a ritornare sul mercato per chiudere il parco centrocampisti e dare a Pioli più alternative possibili per rendere questo Milan veramente competitivo ovunque e assaltare di nuovo lo Scudetto che è l’obiettivo di questa stagione, senza dimenticarsi della Champions League, competizione che ha lasciato la scorsa stagione l’amaro in bocca dopo la cocente delusione nella doppia semifinale contro i cugini dell’Inter.