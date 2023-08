Tomori suona la carica: “Vogliamo vincere”, cosa vuole dimostrare il Milan

Fikayo Tomori è intervenuto nel pre-partita del match contro il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Le sue parole!

Il Milan è pronto per la sfida a San Siro contro il Torino. I rossoneri scenderanno in campo tra pochi minuti ed il difensore inglese è intervenuto nel pre-partita per presentare la sfida valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra è pronta per provare a vincere anche questa sfida e chiudere con un bottino di 6 punti su 6 disponibili.

Esordio a San Siro per i nuovi, Tomori carica la squadra!

Oggi per i rossoneri ci sarà l’esordio in Serie A a San Siro. Tanti i giocatori nuovi che si prepareranno a vivere per la prima volta l’emozione di uno dei migliori stadi del mondo. Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per provare a spiegare cosa si prova ad esordire in uno stadio del genere.

Difficile da spiegare, devi essere qui per sentire come è l’atmosfera dello stadio. Vogliamo vincere, vogliamo dimostrare che siamo una squadra forte. Sì, vogliamo vincere.

I rossoneri sono carichi per l’esordio a San Siro e faranno di tutto per vincere questo match dove molti nuovi potranno assaggiare per la prima volta lo stadio di casa. Tomori è parso carico e concentrato per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo vittoria contro il Torino. Il difensore ha proseguito elogiando l’arrivo dello statunitense Pulisic in attacco.