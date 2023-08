Trofeo Berlusconi, maglia speciale per Milan e Monza: lo scopo è benefico

Il Milan scenderà in campo nell’amichevole contro il Monza con una maglia speciale per uno scopo davvero lodevole.

Si svolgerà questa sera il trofeo Berlusconi, partita amichevole fra Milan e Monza segnata dalla memoria dell’ex presidente di entrambi i club Silvio Berlusconi, recentemente scomparso.

L’iniziativa speciale di Milan e Monza

Per entrambe le squadre il suo nome vuol dire davvero tanto: per i rossoneri, evoca un’epoca di trionfi, di cui vanno ricordate soprattutto le 5 Coppe dei Campioni conquistate. Per il Monza, invece, club di cui è stato presidente fino alla sua scomparsa, il grande trionfo portato è stata la prima storica stagione in Serie A del club, chiusasi anche con una salvezza tranquilla segnata anche da qualche sogno europeo.

Questa sera, quindi, le due squadre scenderanno in campo in suo onore. L’occasione è stata sfruttata anche per una lodevole iniziativa benefica.

Infatti, le maglie indossate dalle due squadre questa sera avranno una patch speciale e dalle ore 21 saranno messe all’asta. Il ricavato della vendita di queste sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà per un progetto emergenziale in Emilia Romagna, regione duramente colpita dall’alluvione nel mese di maggio.