Veretout al Milan? Il centrocampista francese lo rivela in conferenza!

L’ex centrocampista della Roma, accostato al Milan, ha parlato anche del suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di Ligue 1.

Il Milan vuole concludere in bellezza questa sessione di mercato in cui si è rivelato l’autentico protagonista. Gli addii di Maldini e di Tonali sono stati solo un focolaio spento sul nascere dai numerosi arrivi che hanno restaurato totalmente la rosa allenata da Stefano Pioli. Uno dei profili monitorati è quello dell’ex centrocampista della Roma Jordan Veretout, ora in forza al Marsiglia dove si appresta a preparare al meglio la prima gara di Ligue 1 in programma domani.

Veretout: “Per me non c’è mercato. Sono felice al Marsiglia”

Proprio lo stesso Veretout, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro durante la conferenza stampa, che sono bastate a spegnere l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: