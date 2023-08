Verso Bologna-Milan, Pioli perde il nuovo acquisto: salterà il match

Pronti, via e Pioli deve fare i conti con le prime assenze nella gara d’esordio nella nuova stagione di Serie A.

A poco meno di una settimana dalla gara d’esordio nel nuovo Campionato di Serie A contro il Bologna, il Milan di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore.

La campagna estiva del calciomercato ha portato al Milan ben 8 nuovi innesti, e andare al 31 agosto, giorno di chiusura del mercato, sono in programma ulteriori due acquisti. Compito dell’allenatore sarà quello di disegnare una squadra ben organizzata, per provare a tornare competitivi in Campionato.

Bologna-Milan, già un assente per Pioli: il motivo

Il Milan scenderà in campo nell’ultima partita della prima giornata di Serie A contro il Bologna all’ Dall’Ara, lunedì 21 agosto alle ore 20:45. Al momento non è ben chiara la formazione che partirà titolare contro i rossoblu, ma Pioli ha ancora 5 giorni per pensarci. Le amichevoli pre-stagionali disputate in tournée e a Milanello avranno sicuramente dato delle idee al tecnico rossonero.

La cosa certa sarà l’assenza di un nuovo acquisto: si tratta di Yunus Dimoara Musah, neo arrivato in casa rossonera dal Valencia per 20 milioni di euro. Il centrocampista statunitense salterà la gara d’esordio causa squalifica: Musah, infatti, era stato espulso nell’ultima giornata di Campionato durante Betis-Valencia e dovrà scontare la giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato.