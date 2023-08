Verso Roma-Milan, da Dybala a Lukaku: Mourinho può esultare

Alla vigilia dello scontro tra Roma e Milan, da Trigoria giungono importanti news in merito alle condizioni di Paulo Dybala e del neo-acquisto Romelu Lukaku.

Domani sera alle ore 20,45, i rossoneri affronteranno allo Stadio Olimpico il primo big match di questa stagione di Serie A, contro i padroni di casa giallorossi. A livello di risultati ottenuti all’avvio di campionato, le due squadre si presenteranno con uno stato d’animo completamente diverso.

Da un lato il Diavolo, attualmente a punteggio pieno e reduce da due convincenti vittorie ai danni di Bologna e Torino. Dall’altro, invece, la squadra della Capitale è ancora in attesa di trovare i suoi primi 3 punti stagionali, visto il pareggio interno alla prima contro la Salernitana e la più recente sconfitta esterna contro l’Hellas Verona.

Le ultime sulle condizioni di Lukaku e Dybala: la gestione in vista di Roma-Milan

Al netto del rendimento mostrato finora, l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea ha certamente riacceso l’entusiasmo della piazza giallorossa, speranzosa dunque di assistere presto ad un cambio di marcia da parte degli uomini di José Mourinho.

Sbarcato nella giornata di ieri all’aeroporto di Ciampino, l’attaccante belga non ha perso tempo e già stamattina si è presentato al centro sportivo di Trigoria: essendo appena arrivato, si è aggregato al resto del gruppo solo nella rifinitura finale. Stesso iter per Paulo Dybala, uscito anzitempo nella partita del Bentegodi a causa di un problema all’adduttore.

A riportare la notizia è Sky Sport, che precisa come entrambi verranno convocati per il match contro il Milan. Appare comunque inverosimile che lo Special One decida infine di schierarli da titolari: almeno inizialmente, Big Rom e la Joya siederanno in panchina, pronti a scendere in campo a gara in corso.