Via dal Milan per la Premier: cessione ad un passo

Il Milan è ancora al lavoro per provare a cedere gli esuberi in questi dieci giorni che restano prima della chiusura del mercato: una cessione appare a un passo.

Il Milan è alle prese con l’avvio della nuova stagione ma anche con le operazioni di mercato che possono arrivare entro la fine di questa sessione estiva ancora in corso. Si lavora senza sosta a una cessione in particolare: il giocatore può trasferirsi in Premier League? Le novità.

Il Milan si è mosso parecchio con le operazioni in entrata per questa sessione estiva di calciomercato che terminerà ufficialmente solo con il primo settembre. Mancano ancora diversi giorni e, oltre a qualche perfezionamento della rosa, il club rossonero sta lavorando per lo più sulle operazioni in uscita.

Tra i profili in esubero c’è sempre quello di Divock Origi, arrivato lo scorso anno con le migliori intenzioni a parametro zero dal Liverpool. Poi la scorsa stagione non è riuscito a emergere e per questo il Milan vorrebbe cederlo. Spunta una pretendente in Premier League. Le novità.

Cessione per Origi: torna in Premier League

Il Milan sta provando a piazzare in uscita Divock Origi, arrivato in rossonero lo scorso anno per fare da vice Giroud. L’esperienza però non è andata come i rossoneri si sarebbero aspettati e perciò ora i piani sono cambiati. Secondo ‘Tuttosport’, l’attaccante belga potrebbe tornare in Premier League dove prima della Serie A ha giocato tra le file del Liverpool. C’è infatti il West Ham alla ricerca di un nuovo centravanti per sostituire Gianluca Scamacca, che si è trasferito all’Atalanta.

L’attaccante classe 1995 nato in Belgio ha rifiutato le offerte arrivate dall’Arabia Saudita, volenteroso di restare ancora un po’ nel calcio che conta e quindi in quello europeo. Ma sa che il Milan ha intenzione di cederlo. Quindi il campionato inglese di massima serie può essere in questo senso l’occasione da cogliere al volo per tutte le parti. Non resta che aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire se la trattativa decollerà.