Vice Giroud, offerto un attaccante al Milan: gioca in Serie A

La dirigenza rossonera continua a muoversi sul mercato per provare a regalare a Pioli il vice Giroud.

La nuova società rossonera sembra non accontentarsi del fittizio mercato in entrata di questa sessione estiva: fino ad ora, infatti, ben 8 sono stati i nuovi innesti nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. E il numero potrebbe raggiungere doppia cifra.

La dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando infatti per portare a Milano un nuovo difensore centrale e un attaccante, che possa sostituire Olivier Giroud: il francese non può garantire al proprio allenatore continuità nelle prestazioni, visto l’età. E le prestazioni di Origi nella passata stagione non hanno convinto nessuno.

Mentre la dirigenza rossonera lavora per ultimare le ultime operazioni di mercato, Stefano Pioli continua a lavorare sul campo con i propri ragazzi: il lavoro da fare sicuramente è tanto, visti i tanti nuovi arrivi, ma il Milan è sulla buona strada. L’ha fatto vedere nelle amichevoli pre-campionato, dove, nonostante le sconfitte, ha mostrato un buon gioco; da perfezionare rimane il reparto difensivo, carente sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista tecnico.

Calciomercato Milan, proposto un attaccante dalla Serie A

In questo weekend è ufficialmente iniziato il nuovo Campionato di Serie A: a scendere in campo, delle possibili concorrenti dello Scudetto, sono state Napoli e Inter. I neo campioni d’Italia e i cugini nerazzurri hanno portato a casa i primi tre punti di questa stagione, mettendo subito in chiaro la volontà di ciascuna.

Il Milan dovrà attendere lunedì 21 agosto per il proprio debutto, quando scenderà in campo in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta al Dall’Ara. Stefano Pioli è atteso in conferenza stampa domenica, prima della partenza verso il capoluogo emiliano.

Nel frattempo, la società rossonera si sta muovendo per ultimare gli ultimi colpi di mercato: nonostante la stagione sia già cominciata, il calciomercato italiano si chiuderà solamente il 31 agosto.

Pioli vorrebbe avere in squadra un vice Giroud: tanti i nomi messi sul piatto della dirigenza rossonera, l’ultimo proprio dalla Serie A. Furlani e Moncada stanno lavorando per piazzare in uscita Colombo e nel contempo portare a Milano un nuovo attaccante.

Nelle ultime ore, il croato Jovic è stato accostato al Milan: l’agente Ramadani, dopo aver ceduto Rebic al Besiktas, ha offerto al Milan Luka Jović, in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, al momento la società rossonera non ha preso in considerazione la proposta perché concentrata su obiettivi prioritari.