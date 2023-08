Vice Theo dalla Liga: Milan a rischio sorpasso

Il vice Theo Hernandez può arrivare dalla Liga, ma il Milan rischia seriamente il sorpasso sulle altre competitors: tutti i dettagli

Il Milan lo scorso anno ha sofferto molto la mancata forma ottimale di Theo Hernandez nelle settimane successive alla sosta per il Mondiale di Qatar 2022. Il terzino francese è arrivato fino alla finale, fornendo anche buone prestazioni alla sua nazionale.

Però poi è ricominciato il campionato e sono iniziati i veri problemi per i rossoneri, che per diverse settimane non hanno vinto. Una forma fisica e mentale devastata da una serie di risultati sempre peggiore.

Le cose poi sono andate meglio, anche se la qualificazione in Champions League è arrivata soltanto per il -10 inflitto alla Juventus – successivamente esclusa anche dalla Conference -. E dunque, il Milan cerca di alzare la qualità, il mercato di questa estate lo dimostra anche se è arrivata la cessione di Sandro Tonali.

E per farlo va preso anche un terzino sinistro di altissimo livello. Difficile che ci sia un giocatore in giro per l’Europa in grado di sostituire Theo Hernandez come se nulla fosse, ma la differenza con Ballo-Touré c’è e si nota molto nell’arco di una partita. Ecco perché il Milan sta valutando di prendere Juan Miranda del Betis, ma c’è parecchia concorrenza.

Milan, folta concorrenza per Juan Miranda

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, oltre al Milan su Juan Miranda c’è forte l’interesse della Real Sociedad. Non c’è ancora una scelta definitiva da parte del terzino, anche se i baschi possono considerarsi avvantaggiati dal fatto che Miranda conosce già la Liga e potrebbe puntare proprio sulla continuità di giocare ancora in Spagna.

Sono comunque tanti i nomi accostati al Milan per il ruolo di terzino sinistro. Si è parlato di Luca Pellegrini, sul quale c’è anche l’interesse della Lazio che vorrebbe riprenderlo dalla Juventus. Ma anche di Pasquale Mazzocchi, che ha dimostrato di saper giocare anche sulla destra, nonostante stia molto bene alla Salernitana. E per ultimo, ma non per importanza, di Riccardo Calafiori, acquistato per un milione di euro dal Basilea l’anno scorso.

Insomma, il Milan deve guardarsi dalla concorrenza per Juan Miranda e allo stesso tempo ha diverse alternative italiane da valutare. Tutti vivono una situazione completamente diversa e al momento il più fattibile sembra essere Calafiori, che tornerebbe volentieri in Italia dopo un anno passato in Svizzera. Molto dipenderà anche dalla decisione che prenderà lo stesso Miranda sull’interesse della Real Sociedad.