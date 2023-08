Vice Theo Hernandez, svelato il nome in cima alla lista del Milan

I Rossoneri non rallentano la corsa al calciomercato e la società cerca un nuovo profilo da sondare per la difesa. In attesa di trovare chi sarà il vice di Theo Hernandez, ecco il favorito in cima alla lista del Milan.

Il Milan pare non volersi fermare durante questa sessione di calciomercato. Dopo i numerosi arrivi degli scorsi giorni, si attende adesso il colpo finale che possa completare la rosa voluta da Stefano Pioli per la prossima stagione.

L’obiettivo dei Rossoneri è sotto gli occhi di tutti: dopo aver raggiunto la qualificazione alla Champions per un soffio, si punta al gradino più alto del podio di Serie A. Per farlo è necessario trovare l’ennesimo tassello della difesa, un esterno basso che vada a sopperire alla partenza di Ballo-Touré, forte di numerose offerte in entrata.

Milan: il nome del vice Theo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che il Milan abbia puntato gli occhi su Riccardo Calafiori, difensore del Basilea e della nazionale italiana Under-21.

Arrivato in Svizzera poco meno di un anno fa, è cresciuto alla Roma ed ha disputato una stagione al Genoa in prestito. 34 presenze totali, 1 goal e 3 assist fra Super League, Conference League e Coppa Svizzera.

Un profilo interessante e in crescita quello del giovane romano, che pare aver stregato la dirigenza del Milan, pronta a presentare una prima offerta per accaparrarsi il futuro vice di Theo Hernandez sulle fasce.