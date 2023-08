Vice Theo, salta definitivamente un’ipotesi: in Germania per 6 milioni

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Il tempo stringe e l’opzioni sono sempre minori. I rossoneri devono rinunciare a Rogerio, che sarà un nuovo giocatore del Wolfsburg.

Il Milan è certamente una delle società più attive sul mercato. L’obiettivo è quello di ricostruire una squadra che lo scorso anno è arrivata al quarto posto, distante ben 20 punti dal primo, per ritornare nella piazza più nobile della classifica di Serie A. In questo processo, in cui adesso i protagonisti sono il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio al posto del duo Maldini-Massara, sono già stati ingaggiati ben 7 giocatori anche se manca un vice Theo Hernandez.

Con la partenza ormai certa di Fode Ballo-Touré, che ha estimatori in Francia e in Inghilterra, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Una delle ipotesi, però, è subito da scartare in quanto sta per trasferirsi in una squadra tedesca…

Milan, salta Rogerio: va al Wolfsburg

Un nome sondato dal Milan è Rogerio, terzino brasiliano del Sassuolo classe 1998. L’attuale giocatore dei neroverdi, complice l’arrivo di Matías Viña dalla Roma, si ritrova con minore minutaggio e quindi ha pensato di cercare nuove opportunità altrove visto anche il contratto in scadenza nel 2024. La prima a puntarci è stato lo Spartak Mosca che aveva anche trovato l’accordo con il giocatore, ma la cessione è stata bloccata dal Sassuolo in quanto non voleva trattare con un club russo.

Trattativa invece più facilitata con il Wolfsburg, club che attualmente milita in Bundesliga. Come nel caso precedente con il club russo, Rogerio ha accettato quasi immediatamente la destinazione e anche l’accordo con il Sassuolo è stato finalizzato in poche ore. Secondo i colleghi di Sky Sport, i Lupi hanno tentato in ogni modo di prendere prima Robin Gosens dall’Inter, ma i 15 milioni richiesti sono stati considerati eccesivi. Di conseguenza, la soluzione Rogeiro è risultata la più adatta anche economicamente. Arriverà dal Sassuolo per circa 6 milioni di euro più bonus.

Di conseguenza, il Milan adesso dovrà rimettersi sul mercato per ricercare un nuovo profilo. Diversi i nomi sondati dall’area sportiva e tra questi rientra Wilfred Singo del Torino, che potrebbe andar via per 15 miloni. Attenzione anche ad Ivan Fresneda della Real Valladolid, anche se ci sono le attenzioni del Barcelona che lo ha opzionato come piano B in caso non dovesse arrivare João Cancelo. Gli outsiders potrebbero essere Riccardo Calafiori, ex Roma che oggi gioca al Basilea, ed Emmanuele Valeri della Cremonese.