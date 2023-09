Ansia Milan, Maignan infortunato: le ultime sul recupero

Il portiere francese mette in apprensione i tifosi rossoneri per un nuovo infortunio, il terzo da quando è al Milan

Quando si parla di Milan, vengono in mente almeno 3 nomi che permettono di identificare la squadra allenata da Stefano Pioli: Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan. Il portiere francese in particolare è stato protagonista nell’anno dello scudetto, la quale presentava comunque una piccola macchia.

Quell’annata ha visto Maignan fermarsi per 11 partite a causa di un infortunio al polso sinistro, mentre nello scorso campionato sono state 31 le partite saltate tra campionato e coppe. Il portiere francese può diventare un problema per il Milan?

Maignan potrebbe saltare 2 partite

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio subito da Maignan ieri sera alla prima giornata di Champions League contro il Newcastle potrebbe essere meno grave del previsto.

Il portiere ha sentito male all’altezza del flessore del polpaccio sinistro, lo stesso muscolo che tanto l’ha tenuto fuori dal campo la passata stagione. Al momento si tratta soltanto di un risentimento ma nelle prossime ore si saprà qualcosa di più con gli accertamenti del caso.

Maignan salterà sicuramente le sfide di Verona e Cagliari, con la speranza per i tifosi rossoneri di poter ammirare le uscite del loro portiere tra i pali il prima possibile, con Sportiello che farà di tutto per non far rimpiangere il nazionale francese.