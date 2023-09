“Assoluta vergogna”: Milan-Verona, il gesto non va giù a nessuno

Brutto momento a San Siro poco prima del fischio d’inizio della gara tra i Rossoneri e i Gialloblù. In tanti sono inferociti

La giornata di ieri non è stata facile per l’Italia e neanche per il Milan. Nel giro di poche ore ci hanno lasciato sia Giorgio Napolitano, storico presidente della Repubblica nonché il primo ad essere eletto per due mandati, e anche Giovanni Lodetti, storica leggenda rossonera dagli anni sessanta in poi. I loro addii non sono giustamente passati inosservati e anche il Diavolo ha voluto omaggiarli.

Nel weekend infatti su tutti i campi si terrà un minuto di silenzio per omaggiare il presidente della Repubblica che “vinse” il mondiale del 2006. Il Milan non poteva però dimenticarsi di uno dei suoi uomini più importanti e ha quindi voluto anche ricordare l’ex rossonero, detto Basleta.

Perciò poco prima del calcio d’inizio alle 15.25 (posticipato a causa della forte pioggia che si è abbattuta su San Siro) del match tra i Rossoneri e l’Hellas Verona, si è tenuto come da copione un minuto di silenzio per omaggiare la memoria di Napolitano e Lodetti. Come però spesso accade in queste situazioni non è andato tutto come previsto.

Minuto di silenzio per Napolitano e Lodetti: fischi dei tifosi del Verona

Il minuto di silenzio è il giusto omaggio per ricordare la morte di una figura che ha lasciato il segno ed è rimasto nel cuore di molti. Gli stupidi però sono sempre dietro l’angolo e spesso si divertono a rovinare l’iniziativa. Lo stesso è accaduto a San Siro dove la curva del Verona ha iniziato a fischiare durante il minuto di silenzio.

Il resto dello stadio non si è però fatto intimidire e ha risposto con degli applausi per coprire gli orrendi fischi e non rovinare del tutto il momento. Sui social sono subito arrivate le critiche di molti nei confronti di questo ignobile gesto, assolutamente da punire.

Vergogna assoluta a #SanSiro nel minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex presidente #Napolitano e Giovanni #Lodetti — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 23, 2023

Minuto di silenzio per #Lodetti e #Napolitano totalmente guastato da cori provenienti dalla curva del Verona.#MilanVerona — Tommy Milanello (@toMMilanello) September 23, 2023

Ignobili fischi a #SanSiro durante il minuto di silenzio per #Napolitano e per #Lodetti. — FernandoDuccioSilori (@duccio55) September 23, 2023

Non è la prima volta che accadono situazioni di questo tipo, ma fortunatamente i pochi stupidi sono stati subito messi a tacere dal resto dello stadio.