Baresi tra derby e scudetto: spiazza tutti su Milan ed Inter

L’ex difensore dei Rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby contro i Nerazzurri in programma sabato prossimo.

L’attesa per la supersfida tutta milanese continua a crescere. Sabato alle 18.00 andrà in scena un derby tra Milan e Inter del tutto inedito, infatti nonostante la storia e il blasone delle due squadre questo sarà il primo della Madonnina dove entrambe le compagini saranno in testa al campionato da sole. Il match si prospetta infuocato e anche Franco Baresi ha voluto dire la sua.

Baresi dice la sua sul derby: “L’Inter parte favorita”

Lo storico capitano del Diavolo è intervenuto ai microfoni di SkySport in occasione del Premio Gentleman Fair Play dando la sua visione sulla sfida milanese e parlando anche della corsa Scudetto:

L’Inter ci ha sempre fatto soffrire, ma noi stiamo bene e siamo fiduciosi. Sappiamo tutti che il derby è imprevedibile, ma l’Inter parte favorita. Anche in ottica Scudetto loro sono i favoriti, ma noi vogliamo diventarlo, poi ci sono anche Napoli e Juventus, quindi penso che sarà una bella lotta.

Per Baresi quindi i Nerazzurri partono favoriti, ma come detto da lui, i derby sono delle partite a sé e quindi ci si può aspettare di tutto.