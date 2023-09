Baroni avvisa il Milan: “Non vogliamo solo difenderci”, poi il commento sul Derby

Baroni e l’Hellas Verona si preparano a sfidare il Milan di Stefano Pioli sul manto erboso dello stadio San Siro.

L’imminente di campionato tra l’Hellas Verona di Marco Baroni e il Milan di Stefano Pioli promette spettacolo e tensione sul campo di San Siro. Il tecnico dell’Hellas Verona sta pianificando una giusta soluzione tattica per provare a mettere in difficoltà i rossoneri. Il match alla scala del calcio tra Hellas Verona e Milan andrà in scena sabato alle ore 15:00.

Baroni in vista del Milan

Baroni ha rivelato che la sua squadra sta concentrando gli sforzi sull’offensiva, piuttosto che sulla difesa. “È forse paradossale, ma al momento ci stiamo concentrando su come possiamo creare problemi al Milan, non su come difenderci, perché sappiamo già che difenderci è fondamentale”, ha affermato Baroni. La squadra sta lavorando sugli aspetti offensivi, consapevole che la chiave del successo risiede in un atteggiamento propositivo.

Non è mancato il commento di Baroni sulle recenti prestazioni del Milan: “La squadra di Pioli è forte, ho rivisto il derby. In Champions poi hanno fatto un partitone, sono una squadra in salute, che ha dinamicità e qualità. L’avversario so che partita farà, la cosa certa è che noi invece non dovremo sbagliarla”.

Inoltre, l’allenatore ha fornito aggiornamenti sullo stato fisico di alcuni giocatori chiave, tra cui Folorunsho, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato: “Ci sono alcune situazioni da valutare. Folorunsho è uscito malconcio dall’ultima partita contro il Bologna a causa di un colpo subito. Anche Magnani e Dawidowicz hanno avuto fastidi. Prenderemo tutto il tempo necessario per valutare le condizioni dei giocatori. Dovremo sostituire Doig, ma anche su questo aspetto prenderemo il tempo che serve per decidere”.

La preparazione intensiva dell’Hellas Verona per affrontare il Milan suggerisce che possiamo aspettarci una partita avvincente e combattuta. Resta da vedere se la strategia di Baroni risulterà o meno efficace nel match contro i rossoneri. Una cosa è certa: entrambe le squadre sono pronte a dare spettacolo a San Siro.