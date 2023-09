Batosta Milan, piove sul bagnato per Pioli: la notizia è una doccia fredda

In un’ambiente rossonero già di per sé parecchio sconfortato, le ultime giunte a Stefano Pioli non fanno che peggiorare la situazione.

L’entusiasmo che ha circondato il Milan e i suoi tifosi dopo le prime tre giornate di Serie A si è visto improvvisamente spento dalla pesante batosta subita nel derby contro l‘Inter. Il 5-1 ha infatti messo in luce i principali problemi dell’undici rossonero, specialmente nella retroguardia, ad oggi il reparto che sembrerebbe dare meno garanzie.

Il Diavolo ha poi mostrato segnali di ripresa al debutto in Champions League, a San Siro contro il Newcastle. Eppure, anche in questo caso, il maggior pallino del gioco a dispetto dell’avversaria si è associato principalmente alla delusione di non aver avuto sufficiente cinismo in fase realizzativa a seguito di numerose occasioni create.

Sulla carta, la partita in casa contro i Magpies sarebbe dovuta essere la più agevole del girone. C’è quindi frustrazione per aver sciupato l’occasione: i due punti persi potrebbero risultare fatali nei conti finali per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In un simile scenario, le ultime notizie giunte da Milanello non fanno che peggiorare la situazione.

Infortunio Kalulu, lo stop si è rivelato più lungo del previsto: i tempi di rientro

Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a rilanciarsi già da oggi pomeriggio, nell’impegno di campionato contro l’Hellas Verona. In tale occasione, però, quest’ultimo non avrà a disposizione un importante tassello, già assente nei due precedenti match. Contro gli scaligeri, il tecnico rossonero non potrà ancora contare su Pierre Kalulu, ancora piuttosto distante dal suo rientro.

Nonostante sia rimasto a Milanello, in quanto non convocato dalla nazionale maggiore del CT Didier Deschamps, il difensore francese si è infortunato durante la più recente sosta dal campionato, a pochi giorni dal derby della Madonnina. Il tentato recupero sprint è poi risultato vano e, di conseguenza, l’ex Lione ha dovuto saltare sia la sfida all’Inter che quella al Newcastle. Senza alcun dubbio, il giocatore salterà anche l’imminente gara contro il Verona.

Difatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Kalulu resterà fuori almeno fino alla sosta per le nazionali di ottobre. Confermata, infatti, la lesione (seppur piccola) del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Se dovessero risultare veritiere anche le indiscrezioni sugli effettivi tempi necessari per la relativa terapia, il difensore rossonero salterebbe altre quattro partite oltre a quella con i gialloblù: Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa. Quest’ultimo, nella migliore delle ipotesi, tornerebbe in campo solo il 22 ottobre, per il big match contro la Juventus.