Best XI all time: l’intelligenza artificiale sceglie due ex Milan

L’intelligenza artificiale ha stilato il miglior undici di sempre nel mondo del calcio e sono state inserite due leggende del Milan.

Da qualche tempo l’intelligenza artificiale ha iniziato sempre di più a prendere parte della nostra vita quotidiana e il suo sviluppo è in costante aumento. In ambito calcistico viene spesso utilizzata per domandare di creare formazioni e classifica in base a confronti su dati, statistiche e parametri che possano, quantomeno tentare, di creare delle graduatorie. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultima novità in tal senso è la creazione di un undici all time davvero particolare.

Gli ex Milan Maldini e Cafu rientrano nella miglior squadra di tutti i tempi

A domandare a ChatGPT (uno dei più celebri software di intelligenza artificiale) di creare questo undici sensazionale sono stati i colleghi della TV qatariota BeIn Sports. In questa squadra c’è spazio per un solo giocatore italiano che è l’ex difensore e dirigente del Milan Paolo Maldini. Nel reparto difensivo è presente poi anche un altro ex rossonero come il terzino brasiliano Cafu. A completare il reparto, davanti al portiere russo Yashin, ecco Beckenbauer e Roberto Carlos.

A centrocampo poi l’undici diventa molto sbilanciato con i soli Xavi e Zidane a fare da supporto ad un attacco formidabile ma difficilmente realizzabile su un campo da calcio. Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé sono i quattro uomini offensivi di questa speciale nuglior formazione di tutti i tempi.

Per i tifosi del Milan può essere quindi motivo di grande orgoglio l’essere rappresentati da due leggende del club rossonero in questo speciale undici. Purtroppo per l’Italia c’è solo Maldini a tenere alta la bandiera azzurra mentre un altro Paese come il Brasile ha ben tre rappresentati.