Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Pioli ne cambia cinque

Le probabili formazioni della sfida odierna tra Cagliari e Milan: Pioli è pronto a ben cinque cambi dopo l’ultima sfida.

Quest’oggi il Milan sfiderà il Cagliari per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri dovranno confermare i tre punti arrivati nell’ultima partita contro il Verona. L’obiettivo, infatti, è quello di agguantare l’Inter in testa alla classifica in attesa della sfida di questa sera dei nerazzurri contro il Sassuolo.

Considerando i tanti impegni ravvicinati e gli infortuni arrivati nelle ultime settimane, Pioli è pronto a fare ben cinque cambi rispetto alla sfida casalinga contro gli Scaligeri.

Le probabili scelte di Pioli contro il Cagliari

Alle 18:30 il Milan scenderà in campo a Cagliari per bissare il successo arrivato nell’ultima giornata contro il Verona. Pioli è pronto a cambiare cinque interpreti dopo la vittoria di misura contro gli Scaligeri. Il tecnico parmigiano, inoltre, tornerà al 4-3-3 dopo il 3-4-3 schierato nell’ultima giornata. Di seguito il probabile undici titolare rossonero riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Chukwueze

In difesa tornerà Theo Hernandez che sostituirà Kjaer mentre Florenzi agirà sulla fascia destra. A centrocampo, invece, le chiavi della cabina di regia verranno affidate ad Adli dopo l’infortunio subito da Krunic. Tornerà in campo anche Loftus-Cheek che sostituirà Musah. In attacco, infine, Pulisic si sposterà a sinistra dove rifiaterà Leao mentre Chukwueze giocherà a destra. Rifiaterà anche Giroud, che lascerà spazio a Okafor.