Cagliari-Milan, recupero importante per Ranieri: sarà convocato

Claudio Ranieri, recupera un calciatore importante per il suo Cagliari nel match pomeridiano di domani contro il Milan

Alle 18:30 di domani all’Unipol Domus, andrà in scena il sesto atto di questo campionato fra Cagliari e Milan. Una trasferta difficile attende il diavolo contro i sardi che sono a caccia della loro prima vittoria stagionale.

Soltanto due punti in campionato per la squadra allenata da Claudio Ranieri. L’atteggiamento non è mai mancato, a differenza però dei successi che sono stati il punto carente dei rossoblù.

Cagliari-Milan: Ranieri ritrova un titolare

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il tecnico romano può tornare a contare su uno dei suoi top della rosa. Leonardo Pavoletti è tornato ad allenarsi in gruppo già dalla giornata di ieri ed è pronto per essere in campo contro il Milan.

Tornano tra i convocati del Cagliari anche Alessandro Di Pardo e Mateusz Wieteska, dopo aver scontato il turno di squalifica. Fuori dalla lista dei convocati Jankto e Mancosu.

Dunque un pericolo in più per Stefano Pioli, che dovrà preparare la partita ragionando anche su possibili marcature su palle aree, che potrebbero diventare velenose con il centravanti azzurro, in area di rigore.