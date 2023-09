Calabria: “Difficile vedere un terzino giocare in questo modo”

Nell’intervallo di Roma Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Davide Calabria. Il terzino ha parlato del suo nuovo modo di interpretare il ruolo.

La squadra di Stefano Pioli dopo 45 minuti è in vantaggio allo Stadio Olimpico per 0-1. Decisiva al momento la rete di Olivier Giroud arrivata su calcio di rigore al minuto numero 9 della prima frazione di gioco.

Davide Calabria è intervenuto nella consueta intervista realizzata al termine del primo tempo.

Queste le sue parole:

Per me è un nuovo modo di giocare, è difficile vedere un terzino che gioca anche in questo modo. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma dobbiamo tenere alta la concentrazione anche per il secondo