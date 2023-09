Calciomercato Milan, il calciatore ha deciso: può restare in rossonero

Il calciatore negli anni al Milan è stato uno dei simboli della rinascita, arrivato dopo un estate a livello personale turbolenta. Il calciatore ha dato simbolo e lustro a tutte le sue qualità in campo e fuori

Simon Kjaer è sicuramente uno dei calciatori più rappresentativi del Milan moderno. Il calciatore arrivato con Ibrahimovic ha dato la svolta ai rossoneri sia in chiave caratteriale che sul piano dei risultati con la vittoria dello Scudetto dopo una cavalcata testa a testa con l’Inter chiusa con la vittoria di Sassuolo che ha riportato il tricolore nella Milano rossonera.

Il danese però nell’ultima stagione e in quella precedente è sempre più lontano dai campi da gioco, con giusto qualche occasionale presenza, nei match di turnover o in assenza di qualche titolare. Con l’aumentare dell’età non mancano i dubbi sulla sua tenuta fisica ed è questo il motivo per cui i rossoneri e Stefano Pioli stanno ragionando sul suo futuro e la possibilità è quella di una cessione.

La situazione Kjaer da intoccabile a cedibile

I motivi dei pensamenti sul calciatore danese sono molteplici, ma sono tutti legati a fattori di campo e la voglia dei rossoneri di ringiovanire la rosa in ogni reparto. Simon Kjaer è sicuramente un calciatore da non poter perdere per i suoi valori morali e nella sua abilità di tenere sempre attivo il morale all’interno dello spogliatoio. La paura è quella di non avere un leader d’esperienza, cosa che si potrebbe pagare specialmente nelle serate di Champions League. Per questo motivo i pensamenti dello staff rossonero sono molteplici.

Il danese sul suo destino non ha dubbi, vuole rimanere al Milan fino alla fine della carriera, l’ha reso noto a tutti specialmente alla società. La voglia del calciatore è tanta, il Milan gli ha dato tanto e lui vuole dare tanto ai rossoneri. Sicuramente sarà una situazione difficile da analizzare in casa Milan, andare contro la voglia del calciatore sembra difficile da ipotizzare. Forse Pioli alla fine potrà convincersi per avere il danese per un’ulteriore stagione, ma si discuterà il tutto ad inizio 2024, dove si inizierà a mettere le basi per la prossima stagione e per il progetto futuro. La priorità però di Simon Kjaer è quella di rimanere, la cessione non l’ha ipotizzata minimamente, nemmeno l’idea di chiudere la carriera in Danimarca è stata presa in considerazione, per confermare la voglia di Simon e l’amore che ha per la maglia rossonera.