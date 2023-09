Calciomercato Milan, occhi sul vice Theo: contatto con gli agenti

La dirigenza del Milan è al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore Pioli, il quale necessita di un vice Theo in rosa.

La sfida all’Hellas Verona si è conclusa nel migliore dei modi per il Milan, ma ha anche messo in luce un’importante problema all’interno della sua rosa: l‘assenza di un vice Theo Hernandez. L’infortunio del francese, giunto in contemporanea a quello di Davide Calabria, ha messo particolarmente in difficoltà Stefano Pioli. In seguito alla partenza di Fodé Ballo-Touré, l’allenatore dispone infatti del solo Alessandro Florenzi come sostituto di entrambi.

Il Diavolo crede fortemente anche nel suo baby talento Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è stato promosso in prima squadra dalla formazione Primavera durante il ritiro estivo e proprio ieri ha fatto il suo debutto ufficiale in Serie A, subentrando all’ex Roma al 75° minuto di gioco. Rimane pur logico che, avendo appena fatto il salto di categoria, il giovane terzino sinistro avrà ancora bisogno di tempo prima di poter essere schierato dal primo minuto. Pertanto, Furlani e Moncada stanno concentrando ora i loro sforzi per ovviare a tale mancanza in organico.

Pioli necessita di un vice Theo: primi contatti per Miranda del Betis

Come sostituto di Theo Hernandez, il Milan potrebbe presto acquistare Juan Miranda, 23enne spagnolo. Attualmente in forze al Real Betis, il giovane terzino ha anche un passato nella Masia del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l’agente del giocatore era negli scorsi giorni a Milano, dove avrebbe incontrato proprio la dirigenza rossonera per parlare dell’eventuale trasferimento del suo assistito.

Il contatto di Miranda scadrà nel 2024 e il Betis non intende perderlo a zero: in caso di mancato rinnovo, dunque, la cessione sarebbe l’unica opzione valida pur di monetizzare. Se tale scenario dovesse realizzarsi, il Milan si farebbe trovare pronto ad affondare il colpo.