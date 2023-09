Capello critica Pioli: lo ha detto su Ibrahimovic a Milanello

L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha commentato così la recente visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello dopo la sconfitta nel derby.

Nei giorni scorsi aveva fatto grande notizia la visita a Milanello dell’ex attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era venuto ad assistere all’allenamento del Milan di Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle. Non è chiaro se l’invito a Zlatan sia giunto direttamente da Pioli, dalla società oppure se si sia trattata di una scelta dell’ex centravanti.

L’ex attaccante di Milan, PSG e Barcellona tra le altre, ha avuto modo di parlare con i giocatori che erano evidentemente affranti e rammaricati dopo una sconfitta pesante come quella dell’ultimo derby contro i rivali dell’Inter. Difficile dire se ci siano meriti di Zlatan ma la squadra nel match contro il Newcastle è sembrata essere molto più in forma di quanto mostrato nel derby sebben sia arrivato solo uno 0-0 che sta molto stretto ai rossoneri.

Fabio Capello non ci sta: “Così l’allenatore perde leadership”

Questa visita dello svedese a Milanello però non è piaciuta a tutti e a parlare è stato anche un grande ex della storia rossonera. L’ex tecnico del Milan, Fabio Capello, non è stato molto d’accordo con questa scelta perché afferma che dopo un derby perso 5-1 Pioli rischia di perdere leadership nello spogliatoio se ha bisogno della personalità di Ibrahimovic per dare la carica al gruppo. Di seguito le parole pronunciato dall’ex allenatore ai microfoni dei colleghi di Sky Sport:

“Ibrahimovic si è preso la briga di venire proprio in un giorno delicato? Se si è preso la briga di andare da solo e gli è stato permesso di parlare con i giocatori, a quel punto la leadership dell’allenatore lascia un po’ desiderare”.

Pioli si fida molto di Ibrahimovic e lo ha sempre considerato un elemento utile per dare la scossa allo spogliatoio nei momenti bui anche quando era ancora un calciatore rossonero. C’è però chi pensa che questi incontri possano avere anche un effetto negativo su tutto il gruppo squadra milanista.

Difficile dire chi abbia ragione senza conoscere esattamente le dinamiche dello spogliatoio rossonero e senza sapere cosa si siano detti Ibra e il resto della squadra. Certamente però un parere autorevole come quello di Capello è importante per tutto il mondo del calcio dato che ha allenato grandissimi campioni.