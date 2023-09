Cardinale: “Il Milan è tra i top 5 in Europa”, poi la frase su Berlusconi

Alla vigilia del derby contro l’Inter, Gerry Cardinale ha rilasciato per la prima volta delle dichiarazioni sul Milan alla stampa italiana.

Gerry Cardinale ha acquistato il Milan poco dopo la vittoria dello Scudetto nell’estate del 2022. Da allora, il nuovo proprietario rossonero non ha mai parlato alla stampa italiana. Alla vigilia del derby di domani contro l’Inter, però, ha deciso di rilasciare una lunga intervista all’edizione odierna del Corriere della Sera per il settimanale 7.

Di seguito le parole di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera.

“Durante i festeggiamenti dello Scudetto ero in piazza Duomo a Milano perché in realtà avevamo già definito tutto, ma avevamo deciso di non renderlo pubblico prima dell’ultima partita per non interferire. C’è un retroscena che nessuno sa: mio papà era solito mandarmi in Italia quando ero bambino. Ero qui nel 1982 quando gli Azzurri hanno vinto la Coppa del mondo: guardavo Franco Baresi, Daniele Massaro, Paolo Rossi, avevo il loro poster in camera.

Ero in un paesino in provincia di Salerno, Santa Maria di Castellabate, ho festeggiato con i tifosi per strada, avevo 15 anni e non avevo mai vissuto un’esperienza così. Per questo sono andato in Duomo, è stato come ripercorrere un momento emotivamente molto forte; una sensazione molto intima. Quella fotografia rivela il mio essere appassionato, ma non emotivo, c’è differenza. Le emozioni sono dei tifosi, la mia responsabilità mi impone autodisciplina. La Curva Sud è fantastica. I tifosi sono nostri partner, parte del patrimonio culturale del club: qui c’è una comunità, in America è diverso”.