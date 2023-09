Chukwueze sull’arrivo al Milan: “Convinto dai tifosi”, poi la rivelazione su Osimhen

I giocatori arrivati da poco in casa Milan non hanno mai nascosto l’entusiasmo per la nuova avventura in Serie A. E a svelarne i retroscena, ora, è proprio Samuel Chukwueze.

Tre presenze nelle prime tre partite stagionali, seppur per un totale di soli 53 minuti: a Samuel Chukwueze, ala destra rossonera, è stata di sicuro dimostrata sin da subito fiducia.

E non è un caso perché, a volerlo fortemente, è stato proprio il tecnico Stefano Pioli, come dichiarato nel corso di una intervista rilasciata a Football Fans Tribe durante gli impegni con la nazionale nigeriana. Il tecnico rossonero, infatti, ha chiamato l’attaccante classe ’99 per convincerlo a trasferirsi a Milano durante la scorsa estate.

Chukwueze: la volontà di Pioli e la conferma di Osimhen

Ma non è tutto. L’allenatore ha anche avanzato una richiesta precisa a Samuel, su cui non si è affatto tirato indietro:

Il mister mi chiede di parlare in italiano, ho un insegnante e piano piano sto imparando.

A dare man forte alla volontà di Pioli, anche tutto il popolo rossonero, che ha fatto sentire desiderato il nuovo numero 21, sin dall’accoglienza in aeroporto:

In estate i tifosi mi scrivevano ovunque “Milan, Milan, Milan”. Quando i tifosi ti vogliono così tanto, quando dicono che hanno bisogno di te allora ci pensi seriamente. Sono stati così contenti di vedermi. I tifosi mi volevano, ma ovviamente è stato importante anche l’allenatore, che mi ha fatto capire di essere desiderato.

Ma a sconvolgere i Milanisti è un retroscena in particolare. A convincere definitivamente Chukwueze a giocare per i Rossoneri è stato un amico e avversario, Victor Osimhen, da tempo in Italia. Chi meglio di lui, dunque, fresco di vittoria dello Scudetto con la maglia del Napoli, a convincerlo?