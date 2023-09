De Ketelaere, gol in Europa League e messaggio al Milan: l’esultanza del belga

L’ex rossonero ha portato in vantaggio l’Atalanta nella sfida di Europa League.

Settimana europea quella per le nostre squadre di Serie A: la passata stagione, nelle 3 competizioni europee, tre italiane sono arrivate in finale, ma purtroppo nessuna ha portato a casa il rispettivo titolo. Quest’anno le italiane proveranno a ripetersi, cercando di togliersi qualche soddisfazione in più.

In Champions League, sono arrivati tre pareggi e una vittoria: solo il Napoli di Rudi Garcia è riuscito a portare a casa i primi 3 punti del girone. In Europa, Roma e Atalanta hanno vinto, mentre in Conference la Fiorentina ha portato a casa solo un pareggio.

Europa League, De Ketelaere in gol con l’Atalanta

Nella scorsa sessione estiva di mercato, dopo una sola stagione con la maglia rossonero, Charles De Ketelaere è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta. Il classe 2001 belga aveva deluso le aspettative di allenatore e società, e il Milan ha deciso di cederlo anche per permettere al giocatore di trovare più spazio e continuare a giocare.

Il belga ha scelto Bergamo come destinazione, e al momento sembra essere un giocatore completamente diverso: con la maglia atlantina, infatti, Charles ha trovato il suo primo gol in Serie A al debutto, nella prima partita stagionale; per lui anche un assist.

Non solo, De Ketelaere ha trovato anche il primo gol in Europa con la nuova maglia, cosa che la passata stagione non gli era mai riuscita. Dopo la rete, Charles ha festeggiato con tutti i compagni e ha esultato mimando una telefonata, lanciando così una freccia nei confronti della sua ex-squadra e in particolare a Stefano Pioli. Con l’allenatore rossonero, il belga non ha mai avuto la possibilità di far vedere le proprie potenzialità, come invece sta facendo ora con Gasperini, che sta valorizzando al massimo il proprio nuovo giocatore.