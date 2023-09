Donnarumma è nei guai: non solo Italia, ora rischia grosso

Brutto periodo per l’ex portiere dei Rossoneri che dopo i problemi in Nazionale, ora deve anche far fronte anche ad un altro guaio.

Accade spesso che gli atleti si trovino ad affrontare momenti della loro carriera tutt’altro che felici. Il mondo dello sport, e soprattutto quello del calcio, si rivela spesso molto cattivo e chi ne fa parte deve essere pronto a saper superare questi momenti di totale buio per rialzarsi più forte di prima.

Un periodo tutt’altro che positivo lo sta vivendo Gianluigi Donnarumma, che negli ultimi giorni è stato messo davanti a numerose critiche a causa del suo rendimento abbastanza altalenante. Il miglior portiere del 2021, anno in cui è stato decisivo per la vittoria dell’Europeo, ha commesso un grave errore nella gara con la Macedonia, permettendo il pareggio di Bardhi su punizione e pochi giorni dopo ha dovuto affrontare i numerosi fischi di un San Siro ancora inferocito per il suo addio burrascoso al Milan.

Nonostante la sosta per le nazionali sia ormai alle spalle, non sembrano essere finiti i problemi per il classe ’99 che nelle prossime settimane potrebbe essere costretto a difendere la porta del PSG non solo dagli avversari, ma anche dai suoi colleghi di reparto.

Luis Enrique avverte Donnarumma: “Abbiamo tanti portieri di livello”

Durante la conferenza stampa Luis Enrique, attuale allenatore del Paris-Saint Germain ha rilasciato alcune dichiarazioni per quanto riguarda l’abbondanza in porta, mettendo quasi in discussione la titolarità dell’ex rossonero, che se non dovesse confermare i livelli mantenuti negli scorsi anni, potrebbe addirittura scalare nelle gerarchie:

Per un allenatore è una situazione meravigliosa. In squadra ci sono 3-4 portieri di altissimo livello, tutti con tanta voglia di giocare e con tanta voglia di dare il massimo in allenamento.

Le parole del tecnico spagnolo aggiungono quindi ulteriore pressione al portiere azzurro che non ha il posto da titolare assicurato e dovrà dimostrare di essere ancora il migliore rispetto ai suoi colleghi di reparto. Ad insidiare Donnarumma c’è infatti un portiere del livello di Keylor Navas oltre ad Arnau Tenas e Alexandre Letillier.

Intanto in serata il club parigini, con titolare l’ex Milan, è sceso in campo contro il Nizza perdendo clamorosamente in casa per 3-2. La doppietta del solito Mbappe non è bastata per portare a casa dei punti e anche se Donnarumma non ha commesso errori rilevanti, subire tre reti non è mai una buona notizia per l’azzurro.