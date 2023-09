Doppio addio in casa Milan, adesso è ufficiale: cifre e formule

Cessioni last minute nell’ultima giornata di mercato per il Milan: i rossoneri salutano due giocatori.

Mentre Stefano Pioli e i suoi si stavano preparando per scendere in campo contro la Roma, nella terza ed ultima partita di Campionato prima della sosta nazionali, la società rossonera ha piazzato gli ultimi due colpi di mercato in uscita.

Un calciomercato forte quello della società di via Aldo Rossi, caratterizzato da numerose entrate, che hanno alzato il livello tecnico della rosa, e altrettante uscite, di giocatori che non rientrano più nel progetto rossonero.

Cessioni last minute in casa Milan: i comunicati.

Nelle ore finali dell’ultima giornata di calciomercato, oltre al nuovo acquisto Luka Jovic, il Milan è riuscito a piazzare due colpi in uscita: si tratta di Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, entrambi fuori dai piani della squadra rossonera.

Entrambi i giocatori lasciano Milano con la formula del prestito stagionale: Origi torna a giocare in Premier League, al Nottingham Forest, mentre Ballo-Touré vola al Fulham. Questi i due comunicati dei club inglesi: