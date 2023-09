Esalta il Milan: le sue dichiarazioni entusiasmano i tifosi rossoneri

È partita nel migliore dei modi l’avventura al Milan per l’ex esterno offensivo del Chelsea.

Il giovane talento statunitense, Christian Pulisic, ha fatto un ingresso sorprendentemente positivo nel mondo del calcio italiano con la maglia del Milan. In soli tre incontri, l’esterno offensivo classe 1998 ha sin da subito messo in mostra il suo enorme potenziale, segnando due gol e contribuendo in modo significativo alle vittorie consecutive contro Bologna, Torino e Roma.

Pulisic esalta il Milan

In una recente intervista dal ritiro degli Stati Uniti, Pulisic ha condiviso la sua eccitazione per questa nuova avventura con la maglia rossonera: “Per me è bello. Ovviamente la possibilità di giocare in un nuovo team in un nuovo campionato, una bella ripartenza. Sicuramente è stato il giusto momento per me, mi sto divertendo a giocare in Serie A. Ora devo solo continuare e sono molto entusiasta per il futuro al Milan”.

Queste parole riflettono la determinazione di Pulisic a fare bene con la squadra rossonera e a lasciare il segno nel calcio italiano. Con le sue prestazioni di grande spessore e la sua mentalità positiva, il giovane talento ex Chelsea promette di essere una risorsa preziosa per il Milan di mister Stefano Pioli. Gli appassionati del club rossonero possono aspettarsi grandi cose da Christian Pulisic.