Florenzi orgoglioso del Milan: svelato cosa ha detto a Bartesaghi

L’esterno rossonero ha parlato nel post partita del match contro il Verona, spendendo anche delle parole per il giovane Bartesaghi.

Torna il sorriso in casa Milan. Nonostante una prestazione non molto esaltante, i Rossoneri battono l’Hellas Verona e trovano i tre punti grazie al gol in apertura di Rafa Leao, per la prima volta partito con la fascia da capitano. Nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni Alessandro Florenzi, autore di una gara di altissimo livello.

Florenzi su Leao: “La fascia gli ha fatto bene”

L’ex giocatore della Roma, intervenuto al termine della gara ai microfoni di DAZN, ha parlato della prestazione e ha rilasciato anche delle belle parole per Rafa Leao:

Le critiche fanno parte del gioco, noi dobbiamo andare per la nostra strada. Tutta la squadra si sente parte del gruppo e nessuno deve mollare anche quando non scende in campo. Fascia a Leao? Gli ha fatto bene, è un ragazzo intelligente ed è importante che sia felice.

L’esterno ha anche parlato del classe 2005 Davide Bartesaghi, sceso in campo nel finale per la prima volta:

Era molto emozionato, lui ha tanta qualità e li ho detto cosa fare quando puntava l’uomo.

Queste le parole di Florenzi, tra i migliori oggi, nel post gara della sfida contro il Verona di Marco Baroni.