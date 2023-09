Frattesi-Leao, ancora un nuovo capitolo: il centrocampista lo ha detto in diretta

A distanza di una settimana, in casa Milan continua a far discutere il gesto di Frattesi nel derby, con il centrocampista nerazzurro che è tornato sulla questione nel post partita della gara vinta contro l’Empoli all’ora di pranzo.

In casa Milan torna un lieve clima di serenità dopo i 3 punti conquistati nella sfida di ieri contro il Verona, grazie ad una rete del solito e intramontabile Rafa Leao. I rossoneri avevano l’obbligo di portare a casa i 3 punti dopo la durissima settimana trascorsa, dove sono arrivati prima il doloroso e pesantissimo k.o con l’Inter per 5-1, poi il pareggio interno contro il Newcastle alla prima di Champions. Risultati che avevano generato una sorte di timore in tutto l’ambiente, sia per le 5 reti subite contro i nerazzurri, che potrebbero avere degli effetti collaterali devastanti, sia perchè, quella con i Magpies rappresentava la gara più facile del girone, almeno sulla carta.

Ecco perchè, il clima di disapprovazione è più che giustificato, nonostante nei 90 minuti di ieri siano arrivati 3 punti, ottenuti comunque con grande fatica. La squadra di Pioli ha infatto sofferto le avanzate degli scaligeri, che in più di un occasione hanno sfiorato il gol del pareggio, se non fosse stato che davanti a loro hanno trovato un super Sportiello, il quale non ha fatto rimpiangere l’assenza di Mike Maignan, infortunatosi nella sfida europea contro gli inglesi. Ma la nota positiva arriva da Leao, che dopo una settimana di critiche sembra tornato a fare il Leao, trascinando i suoi compagni al successo con l’ennesima magia.

Frattesi su Leao: “Sono cose che restano in campo, a me sta simpatico”

Leao che tra l’altro, nella settimana appena trascorsa è stato il protagonista del battibecco avvenuto con Davide Frattesi, dopo che quest’ultimo si era lasciato andare in un gesto che ha fatto infuriare tutto il popolo rossonero dopo aver segnato la rete nel derby. Gesto che ha ricordato quello di Totti nel celebre Roma-Juve 4-0 e che non è stato mandato giù neanche dal portoghese del Milan, che sui social ha avuto modo di replicare all’ex giocatore del Sassuolo.

Diatriba che però sembra essere giunta alla sua conclusione e lo si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Frattesi ai microfoni di DAZN nel post partita della gara vinta contro l’Empoli, in cui ha ammesso che Leao ‘gli sta simpatico’ e che sono cose che ‘restano in campo e finiscono li’: