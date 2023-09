Futuro Ibrahomovic, arriva la novità: ritorna al Milan?

La notizia della giornata ha infiammato gli ambienti rossoneri: Zlatan Ibrahimovic può ritornare al Milan?

Il Milan sta vivendo le ore che separano i ragazzi di Pioli dall’esordio europeo stagionale a metà tra il rammarico per il derby e l’eccitazione per l’arrivo della Champions League. Inoltre la visita di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere servita per i rossoneri nel trovare la giusta carica con il Newcastle.

Milan, Ibra in società?

Nonostante la visita sia stata additata come cortesia, le voci sul possibile rientro di Ibrahimovic al Milan si fanno insistenti. Infatti, come riportato da Orazio Accomando di DAZN, lo svedese avrebbe avuto un incontro con Gerry Cardinale in mattinata. L’incontro è avvenuto in un hotel di Corso Venezia, a poche ore dalla visita di Ibrahimovic.

Sempre secondo Accomando, Cardinale non ha mai nascosto di volere una figura come quella di Ibrahimovic all’interno della propria dirigenza. Infatti Cardinale considera importante l’esperienza dello svedese, che porterebbe peso e importanza nel rapporto tra dirigenza, staff e squadra.

Di conseguenza si aprono le speculazioni sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan, questa volta dietro una scrivania e non sul terreno di gioco. Tuttavia Zlatan porterebbe sicuramente la stessa energia e voglia di vincere come quando calcava il palcoscenico di San Siro.