Giroud: “Champions o Scudetto? Vogliamo portare avanti tutti gli obiettivi”

Inizialmente in panchina a Cagliari, Olivier Giroud ci ha tenuto a lanciare un chiaro messaggio sugli obiettivi del Milan di quest’anno.

Il Milan si appresta ad affrontare il Cagliari in quello che sarà l’unico turno infrasettimanale di questa Serie A 2023-24. Il fischio d’inizio della gara, valida per la sesta giornata di campionato, è previsto per le ore 18,30. La vittoria sarà necessaria per tenere il passo dei rivali dell’Inter, attualmente in vetta alla classifica a +3 sui rossoneri.

Il Diavolo si presenta in terra sarda con un undici titolare rivoluzionato rispetto ai precedenti impegni. In particolare, il tecnico Stefano Pioli ha adottato un massiccio turnover nel tridente offensivo, dove Okafor e Chukwueze sostituiranno Giroud e Leao, che si accomoderanno almeno inizialmente in panchina. Una chances per entrambi per mettersi in mostra e scalare le gerarchie del reparto. Altra novità sarà la presenza di Adli dal primo minuto, a distanza di quasi un anno dall’ultima volta, nelle inedite vesti di perno del centrocampo rossonero al posto dell’infortunato Krunic.

Cagliari-Milan, Giroud carica i compagni: “Qui per supportarli, contano i 3 punti”

Direttamente dalla zona mista dell’Unipol Domus, Olivier Giroud ha parlato di queste rotazioni già annunciate nel corso della settimana in diretta ai microfoni di Sky Sport:

“Il Mister mi ha detto che oggi riposerò. Sono molto contento comunque di essere qua per aiutare i miei compagni, per caricarli e supportarli come sempre. Sappiamo che giochiamo spesso, l’importante è mantenere la continuità nei risultati, così come i 3 punti di stasera”.

Infine, all’attaccante francese è stato chiesto se lo stuzzicasse maggiormente la Champions League piuttosto che la Serie A: