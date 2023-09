Giroud in dubbio per Inter-Milan, Pioli studia le alternative

Il derby contro l’Inter si avvicina e l’infortunio di Giroud preoccupa Pioli, che prepara le alternative in caso di forfait del suo bomber.

A meno di una settimana da un impegno come il derby contro l’Inter, la notizia dell’infortunio alla caviglia rimediato da Oliver Giroud durante la sfida tra Francia e Irlanda ha destato parecchia preoccupazione nell’ambiente rossonero.

Fortunatamente, gli esami svolti direttamente all’interno del ritiro francese hanno escluso problemi di grave entità. Nonostante ciò, l’attaccante ha fatto subito rientro a Milano per precauzione.

Verso il derby, Giroud ancora a rischio: Pioli cambia il tridente

Da un paio di giorni, il n°9 rossonero è tornato a Milanello, dove le sue condizioni verranno valutate di volta in volta in ottica derby. In ogni caso, Stefano Pioli è costretto a preparare un piano B nel caso in cui non dovesse farcela.

In caso di definitivo forfait di Giroud, sarà battaglia a due tra Luka Jovic e Noah Okafor per una maglia da titolare, ma questo potrebbe non essere l’unico cambio nel tridente offensivo che sfiderà l’Inter.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche Samuel Chukwueze potrebbe avere la propria chance dal primo minuto, al posto di Christian Pulisic nel ruolo di ala destra. Pioli scioglierà i suoi ballottaggi una volta rientrati tutti i nazionali assenti al centro sportivo rossonero in questa settimana.