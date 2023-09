Giulia Crociato, fidanzata di Pobega: FOTO, curiosità e social

Scopriamo meglio chi è Giulia Crociato, la fidanzata di Tommaso Pobega, centrocampista attualmente in forze all’AC Milan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Giulia Crociato, 23 anni, è la compagna di Tommaso Pobega, attuale giocatore del Milan. Una storia che inizia nel 2015 per i due ragazzi che sembrano essere davvero una bella coppia affiatata e ufficialmente fidanzati da circa sei anni.

Gli studi di Giulia Crociato

Per lei una vita lontana dal mondo dei riflettori, dalla tv e dallo spettacolo. È laureata in Psicologia all’Università di Padova ed è ora impegnata negli studi della magistrale, così come anche Tommaso, appena laureato in Economia. Questo a dimostrare come la coppia tenga alla propria cultura nonostante gli elevati impegni come nel caso del giocatore rossonero.

Ed è dai social che possiamo evincere come la coppia sia consolidata da anni ormai. Una coppia che possiamo quasi definire differente dalla maggior parte di quelle presenti nel mondo del calcio.

I suoi social

È presente su Instagram, non ha il seguito dei grandi account, solo 7mila followers contro i 129mila di Pobega, ma da qui si evince molto della sua vita. Un profilo assai differente rispetto.

Un profilo di una ragazza qualsiasi, dai selfie buffi dell’adolescenza con le amiche ai suoi hobby, e scorrendo possiamo notare come già nel 2015 spuntassero foto di lei e Pobega ritratti in un bacio.

Andando avanti nel tempo notiamo come la bella ragazza 23enne ama anche postare foto sui vari paesaggi che visita assieme a Tommaso, dai bikini alle Maldive alla montagna e gli scii. Tanti gli scatti pubblicati insieme al fidanzato calciatore, quasi tutti sopratutto durante i i viaggi, da Santorini all’Islanda passando per le Maldive.

Lo scorso inverno, durante il Mondiale in Qatar, i due hanno trascorso una splendida vacanza alle Maldive, postando tantissimi scatti insieme sui social, in particolare Instagram.

Una ragazza semplice, della porta accanto, che ha fatto innamorare il centrocampista del Milan. Possiamo semplicemente dire che sono una bellissima coppia, semplice e senza troppi provlami.