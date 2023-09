Grana Pioli in vista del derby: la notizia gela i tifosi

Ad undici giorni dal derby contro l’Inter, Stefano Pioli si ritrova a dover fare i conti con una situazione particolarmente scomoda.

Alla luce di quanto visto in queste prime giornate della Serie A 2023-24, l’imminente stracittadina milanese si preannuncia come una tappa possibilmente cruciale per il cammino delle due squadre. Difatti, sia il Milan che l’Inter hanno brillato in questo avvio di stagione, convincendo sotto tutti gli aspetti e, di conseguenza, candidandosi fortemente per la lotta ai piani alti anche in questo campionato.

Data anche l’attuale situazione in classifica, che vede le due rivali appaiate in vetta, in solitaria a punteggio pieno dopo tre partite disputate, la vittoria nel derby di sabato 16 settembre sarebbe dunque fondamentale. In primis, come segnale di forza, ma anche per dare vita ad un (seppur piccolo) primo gap nei confronti delle altre contendenti al titolo finale.

Verso il derby, quante assenze durante la sosta: nessun attaccante a disposizione di Pioli

In tale scenario, fa sicuramente storcere il naso ai due allenatori la concomitanza con la sosta per le gare internazionali, la quale impedirà a diversi giocatori di presenziare agli ordini di Stefano Pioli in preparazione ad un impegno così rilevante.

Nel caso più specifico del Milan, saranno ben 15 i rossoneri che si aggregheranno ai ritiri delle rispettive nazionali: Mike Maignan, Theo Hernandez, Giroud (Francia), Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti d’America), Simon Kjaer (Danimarca), Malick Thiaw (Germania), Fikayo Tomori (Inghilterra), Rade Krunic (Bosnia), Tijjani Reijnders (Olanda), Samuel Chukwueze (Nigeria), Rafael Leao (Portogallo), Noah Okafor (Svizzera), Luka Jovic (Serbia) e Davide Bartesaghi (Italia U19).

Ovviamente, dato il suo blasone, è uno scenario a cui il Diavolo, così come il suo allenatore, è ormai abituato. È innegabile, però, che avrebbe fatto comodo poter lavorare con maggior tempo e, soprattutto, più interpreti durante gli allenamenti. Difatti, questa settimana a Milanello vi saranno solamente 9 calciatori della prima squadra: Marco Sportiello, Antonio Mirante, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Ruben Loftus-Cheek, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Luka Romero.

Dando uno sguardo ai due elenchi, il dato che salta maggiormente agli occhi, oltre alla partenza di ben otto componenti dell’undici titolare impiegato nelle prime tre gare, è la totale assenza di attaccanti a disposizione di Stefano Pioli durante la prossima settimana.

Inoltre, il rientro dei vari giocatori avverrà nel corso di diversi giorni. Ad esempio, i due statunitensi Christian Pulisic, tra i protagonisti della partenza sprint rossonera, e Yunus Musah faranno rientro in Italia solamente la notte del 13 settembre, a tre giorni dalla sfida all’Inter.