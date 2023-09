Howe: “Milan motivato dopo il Derby”, poi l’elogio a Pioli

Il tecnico inglese ha parlato nella conferenza stampa odierna della sfida tra i suoi ragazzi e il Milan in programma domani a San Siro.

Dopo la batosta di sabato nel derby, domani il Milan farà il suo debutto in Champions League aprendo quello che è senza dubbio il girone più affascinante della competizione. A San Siro ci sarà il Newcastle di Sandro Tonali e l’emozione sarà tanta, intanto oltre all’ex rossonero durante la conferenza stampa del club inglese il tecnico Eddie Howe ha parlato del match.

Durante la conferenza stampa, fatta al fianco del suo nuovo acquisto, arrivato proprio dal Milan, il tecnico inglese ha ovviamente parlato del Diavolo e dell’atmosfera che ci sarà a San Siro:

Il Milan viene da una sconfitta nel derby e proprio per questo me li aspetto molto motivati. Anche noi veniamo da alcuni risultati negativi e vogliamo rialzarci, proprio come il Milan.

L’atmosfera di San Siro? A quella ci pensi prima del match, poi in campo è una partita come le altre.