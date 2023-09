Ibra al Milan? Nuovo incontro con Cardinale: spunta la data

Il Milan potrebbe ampliare gli orizzonti della propria dirigenza. Il presidente rossonero, Gerry Cardinale, è pronto ad assicurarsi una figura di spicco, Zlatan Ibrahimovic.

Non solo al campo, il Milan del presidente Gerry Cardinale è al lavoro per innalzare ulteriormente anche il potenziale della propria dirigenza. In tal senso, la società rossonera sarebbe pronta a mettere a segno un grande colpo, assicurandosi una figura di grande rilievo nel mondo del calcio come Zlatan Ibrahimovic.

Cardinale pronto a riportare Ibrahimovic in rossonero

Il Milan è pronto per definire il ritorno in rossonero della leggenda svedese Zlatan Ibrahimovic. Dopo le memorabili stagioni in rossonero come calciatore, l’attenzione ora si sposta verso un possibile coinvolgimento di Ibrahimovic nell’organigramma societario del Milan. Questa prospettiva è stata al centro di un incontro recente tra Gerry Cardinale, proprietario del club, e l’iconico attaccante svedese.

Prima del fischio d’inizio del match contro il Newcastle in Champions League, i riflettori erano puntati su un incontro chiave tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Questo incontro ha acceso i riflettori sulla possibilità di un coinvolgimento futuro di Ibrahimovic nell’ambito dirigenziale del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, Zlatan Ibrahimovic si trova attualmente in una fase di riflessione sul suo futuro. L’ex attaccante è stato oggetto di un’interessante offerta: quella di collaborare con l’attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli. Tuttavia, ciò che rende questa offerta intrigante è che potrebbe richiedere a Ibrahimovic di abbracciare un ruolo diverso, dove ciascun individuo contribuisce senza avere il controllo totale.

Mentre il destino di Ibrahimovic al Milan rimane avvolto nell’incertezza, i tifosi rossoneri rimangono in attesa di notizie ufficiali. La sua presenza sia in campo che nell’ambito dirigenziale rappresenterebbe un valore aggiunto per il club. Tuttavia, la decisione finale spetta all’uomo noto per la sua determinazione e il suo carisma ineguagliabile.

Si prevede un ulteriore incontro tra Cardinale e l’attaccante svedese, in programma nelle prossime settimane. Gli appassionati rossoneri rimangono in trepidante attesa per vedere come si svilupperà il dialogo tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe trasformare ulteriormente la storia del Milan.