Ibrahimovic e Pioli di nuovo insieme: le ultime da Milanello (FOTO)

Riunione strategica in casa Milan in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle United.

I rossoneri cercano risposte dopo la sconfitta contro l’Inter. Il Milan di mister Stefano Pioli si prepara per il debutto nella fase a gironi della UEFA Champions League contro il Newcastle United, match in programma allo stadio San Siro domani alle ore 18:45. La tensione è alta in casa rossonera dopo la devastante sconfitta subita sabato scorso nel derby contro l’Inter, dove i rossoneri hanno incassato la bellezza di cinque gol.

Riunione strategica in casa Milan, Newcastle nel mirino

La rifinitura pre-Newcastle è in corso a Milanello, ma tre infortuni hanno messo fuori gioco Bennacer, Kalulu e Caldara. Uno sguardo attento è rivolto a all’ex Milan Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha raggiunto il centro sportivo dei rossoneri per assistere alla rifinitura e caricare i suoi vecchi compagni in vista della Champions. Ibrahimovic si è seduto a bordo campo per osservare la squadra di mister Stefano Pioli. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione di tutti è stato il colloquio tra l’ex attaccante del Milan e l’allenatore Stefano Pioli, affiancati dal vice Murelli.

I dettagli di questa discussione rimangono segreti, ma sembra che Pioli e il suo staff stiano cercando di capire non solo cosa abbia portato alla debacle contro l’Inter, ma anche come i giocatori stiano reagendo a questa situazione e come intendono rimediare. Per gettare ulteriore luce sull’umore della squadra, Pioli terrà una conferenza stampa alle 14, a cui parteciperà anche Fikayo Tomori, assente nel derby a causa di una squalifica. I tifosi del Milan attendono ansiosi le parole dell’allenatore e sperano che questa riunione strategica tra Pioli e Ibrahimovic riporti la squadra sulla giusta strada dopo il ko con l’Inter.