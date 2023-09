Il Milan blinda il suo vice Theo, tutto fatto per il rinnovo

Sembra ormai cosa fatta il rinnovo del giovane rossonero che in questa stagione avrà il ruolo di vice del terzino francese.

L’inizio di stagione del Milan, salvo la mazzata subita nel derby, può dirsi del tutto soddisfacente. I dubbi relativi ai tanti acquisti e al loro adattamento in squadra stanno pian piano diminuendo e il gruppo sembra aver già trovato una quadra. Oltre però ai nuovi arrivi, un altro giocatore che sta convincendo e non poco Stefano Pioli e tutti i tifosi rossoneri è Davide Bartesaghi, terzino classe 2005.

Spesso ci si lamenta del poco spazio che viene concesso ai giovani italiani che va ovviamente ad incidere anche sul rendimento della Nazionale. Quello del Milan sembra però essere un caso a parte: i Rossoneri sono infatti una delle poche squadre in Italia che punta notevolmente sui giovani e il progetto basato sull’acquisto di giovani talenti da far esplodere ne è la conferma. Adesso però sembra si voglia anche dare spazio ai giovani della Primavera e quello di Bartesaghi è il primo esempio.

Il promettente talento sta iniziando a ritagliarsi un suo spazio e si è ormai conquistato il ruolo di vice Theo Hernandez, sicuramente un premio non da poco contando anche i tanti impegni stagionali e la necessità di far rifiatare tutti. Ora, visto anche il suo rendimento, il Diavolo sembra pronto a fargli compiere il grande passo.

Milan stregato da Bartesaghi: primo contratto da professionista

Il terzino sinistro è stato di fatto promosso dalla Primavera di Ignazio Abate e nonostante i neanche 18 anni ha avuto già modo di scendere in campo per ben due volte. Nelle ultime due gare di campionato, contro Hellas Verona e Cagliari, Pioli gli ha infatti dato fiducia concedendogli qualche minuto nel finale. Ora lo si vuole blindare e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di lunedì arriverà la firma sul suo primo contratto da professionista.

Inizialmente ci sarà un accordo triennale fino al 2026 e poi, quando il 29 dicembre raggiungerà la maggiore età, verrà prolungato fino al 2028. Sicuramente un grande riconoscimento per Bartesaghi che ha stupito tutti dal primo istante e ora i tifosi possono finalmente godersi un gioiello del loro vivaio, emozione che forse non si provava dai tempi delle prime partite in rossonero di Gianluigi Donnarumma. L’inizio sembra sicuramente più che convincente e la speranza di tutti è che possa mantenere questi livelli.