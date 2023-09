Il Milan ha un nuovo problema: la frase non lascia dubbi

Il Milan si trova davanti ad un nuovo problema nonostante la vittoria contro il Verona: la frase non lascia dubbi

Dopo il brutto ko nel derby contro l’Inter e l’amaro pareggio in Champions League con il Newcastle United, ieri il Milan di mister Stefano Pioli ha ritrovato il sorriso con una vittoria di misura ai danni dell’Hellas Verona di Marco Baroni. I rossoneri si sono imposti grazie alla rete di Rafa Leao, ritrovando così il dolce gusto della vittoria.

Tuttavia, un calciatore rossonero è stato oggetto di una critica costruttiva da parte di un ex giocatore della Serie A. Nelle note stonate del Milan, c’è Luka Jovic. Subentrato a Giroud nella ripresa contro l’Hellas Verona, l’attaccante serbo si è mostrato poco determinato e tutt’altro che funzionale nel gioco di Stefano Pioli. La prestazione sottotono dell’attaccante non è passata inosservata agli occhi di un ex calciatore di Serie A.

Jovic può diventare un problema: Milan avvisato

Nel post-partita della sfida tra Milan e Verona trasmessa su DAZN, il noto commentatore Dario Marcolin ha analizzato la prestazione di Luka Jovic, subentrato a Olivier Giroud nella ripresa. Le sue parole riflettono un’osservazione attenta sulle performance del giovane attaccante serbo.

L’ex calciatore Marcolin ha iniziato il suo commento affermando: “Jovic in questo momento deve studiare un po’ da Giroud per i movimenti che deve fare, per quello che chiede Pioli”. Questo suggerisce che l’allenatore Stefano Pioli ha requisiti specifici per i suoi attaccanti, e Jovic deve ancora adattarsi a tali esigenze.

Ha continuato sottolineando che Jovic sembra “ancora poco dinamico” e ha avuto opportunità per segnare ma deve essere “un po’ più cattivo”. Questo suggerisce che Marcolin ritiene che Jovic abbia le qualità necessarie, ma deve migliorare la sua aggressività sotto porta per capitalizzare al meglio le sue opportunità.

Marcolin ha anche evidenziato l’importanza di trasformare le qualità in prestazioni efficaci: “Sicuramente ha qualità, ma se poi non le trasformi all’interno del rettangolo verde poi diventa un problema.” Questo sottolinea che il talento da solo non è sufficiente, ma è necessario tradurlo in risultati concreti sul campo.

Infine, Marcolin ha previsto che giocherà ancora Giroud contro il Cagliari, poiché in questo momento è “troppo funzionale” e Pioli vuole i tre punti. Questa affermazione fa capire quanto Giroud sia un elemento essenziale per il Milan di mister Stefano Pioli nelle partite cruciali. Le parole di Dario Marcolin offrono una prospettiva critica sulla situazione di Luka Jovic al Milan. La speranza dei tifosi rossoneri è quella di vedere presto l’attaccante serbo a suo agio nei meccanismi tecnici e tattici di mister Stefano Pioli.