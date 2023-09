Il nuovo acquisto già ai margini? Pioli ha deciso il suo futuro

C’è un nuovo acquisto nel Milan che ancora non viene utilizzato da Pioli in campionato. Scopriamo di chi si tratta.

Il Milan si è positivamente caratterizzato, in Serie A ma anche in Europa, per l’ottima campgna acquisti portata avanti nella sessione estiva del calciomercato. Il club rossonero è stato attraversato da un’ondata di freschezza e rinnovo che, a quanto pare, sta portando la squadra verso la giusta meta. I nuovi acquisti non sono stati pochi e Pioli dovrà essere bravo nel saper incastrare, ogni volta, ogni pezzo nel puzzle finale che andrà a comporre la rosa dei titolari. Ad ora il punteggio pieno in campionato ci fa capire che la gestione dei ragazzi è ottimale.

Tra i nuovi acquisti hanno subito preso piede Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Questi giocatori hanno portato un upgrade non banale ai rossoneri andando finalmente a rendere incisiva anche quella fascia destra che da tempo non era all’altezza della sinistra, presenziata da Theo e Leao. Altri giovani talenti invece ad ora cercano ancora di ritagliarsi uno spazio, ad esempio Musah, ma è anche il caso di Luka Romero. L’argentino ha mostrato le sue capacità, la concorrenza però è elevata.

La decisione di Pioli su Romero

Stefano Pioli ha reso nota la sua decisione su Luka Romero e, forse, i tifosi non saranno d’accordo.

Luka Romero è arrivato dalla Lazio nella sessione estiva del calciomercato assieme a tanti altri nuovi nomi per il Milan. Il classe 2004 è arrivato a Milano senza particolari pressioni su di sé ma con tanta voglia nel mostrare le proprie potenzialità.

Difatti il fantasista argentino, capace di svariare sul fronte offensivo coprendo più posizioni, nel pre-season ha ben figurato. Il giocatore è riuscito ad accumulare un buon minutaggio nella tournée americana e i tifosi rossoneri sono rimasti incantati da lui nel match di amichevole Real Madrid-Milan. Qui Luka ha messo a segno il suo primo gol rossonero, ma non un gol banale per lui dato che con il suo super mancino da fuori area piazzato sotto al sette ha mostrato tutta la sua voglia di Milan.

Oggi la situazione è diversa però. Romero infatti in campionato non è stato ancora utilizzato (forse complice il modulo non adatto a lui) e non è stato scelto neanche tra i 23 giocatori che giocheranno la Champions League in questa stagione. La ragione principale di questa scelta, sicuramente sofferta da parte di Pioli, è la concorrenza elevata con gli altri giocatori.

Concorrenza ampia ed ostica che, anche per ragioni di età, non permette il giusto minutaggio all’argentino che ha comunque la fiducia del tecnico emiliano. Difatti nel ruolo dove potrebbe essere impiegato, ovvero a destra, sono già presenti Pulisic e Chukwueze. Tuttavia il futuro è sicuramente positivo per lui dato che per potenzialità e caratteristiche può ritagliarsi, ad oggi, un buono spazio anche come jolly.