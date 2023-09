Inter-Milan, le ultime su Giroud: oggi già in gruppo?

Arriva una buona notizia per il Milan si Stefano Pioli in vista dell’imminente derby contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo le tre vittorie consecutive ai danni di Bologna, Torino e Roma, il Milan di mister Stefano Pioli si prepara a tornare in scena dopo la sosta affrontando un infuocato derby contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio in vista dell’imminente big match, in programma sabato 16 settembre, una buona notizia sembra giungere in casa rossonera.

Mister Pioli recupera un big per il derby

Olivier Giroud si era infortunato alla caviglia durante un’uscita con la nazionale francese. Questo infortunio aveva suscitato preoccupazioni in casa Milan, considerando l’importanza della punta ex Arsenal nell’attacco della squadra rossonera.

Tuttavia, secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è ottimismo a Milanello riguardo al recupero di Oliver Giroud. Dopo un periodo di recupero e cure, sembra che il centravanti francese stia facendo progressi significativi. La sua determinazione è palpabile, e punta a tornare ad allenarsi in gruppo già nella giornata di domani. Nell’avvio di stagione spumeggiante del Milan, di fatto, c’è anche lo zampino di bomber Giroud. L’attaccante è partito col botto, mettendo a segno 4 gol e 1 assist in 3 match disputati.

La possibile disponibilità di Oliver Giroud per il derby contro l’Inter sarebbe una notizia straordinaria per il Milan, che potrebbe così contare su una delle sue punte di diamante in una gara cruciale contro i rivali storici. La sua esperienza e il suo fiuto per il gol potrebbero rivelarsi fondamentali per le ambizioni della squadra di Pioli.

I tifosi rossoneri saranno sicuramente in trepidante attesa di ulteriori sviluppi, sperando che Giroud possa recuperare in tempo per il tanto atteso derby. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza e aggiungere ulteriore fascino a uno dei match più attesi del calcio italiano. Resta da vedere se il centravanti francese riuscirà a recuperare in tempo, ma l’ottimismo crescente a Milanello offre una luce di speranza per i sogni dei tifosi del Milan.