Inter-Milan, non solo Giroud: tegola per un altro big in vista del Derby

A soli tre giorni dal derby rischiano di perdersi altri possibili protagonisti della sfida tra Inter e Milan nel quarto turno di Serie A.

Ora che si sono concluse le gare delle Nazionali con l’ultima partita giocata (tra le altre) dall’Italia a San Siro contro l’Ucraina, inizia per davvero il conto alla rovescia per il derby della Madonnina. La sfida tra Inter e Milan metterà di fronte le uniche due squadre di Serie A che sono giunte a questo quarto turno ancora a punteggio pieno, frutto di tre vittorie su tre gare giocate.

Nei giorni scorsi però in casa Milan era arrivata una triste notizie per Stefano Pioli, ovvero quella dell’infortunio di Olivier Giroud con la Nazionale francese. La presenza del numero nove rossonero rimane ancora infatti in dubbio per il derby contro i rivali interisti, dopo il problema alla caviglia riscontrato dall’ex Chelsea e Arsenal nella sfida di giovedì sera contro l’Irlanda. Adesso però, a soli tre giorni dalla supersfida, anche l’altra sponda di Milano potrebbe avere un problema infortuni.

Inzaghi rischia di dover fare a meno di Cuadrado per il match contro il Milan

Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, il big match della quarta giornata di Serie A potrebbe veder l’assenza anche di Juan Cuadrado. L’esterno ex Fiorentina e Juventus è stato vittima di un problema fisico nelle ultime ore, riscontrato nel corso del ritiro con la Nazionale colombiana che questa notte ha pareggiato 0-0 contro il Cile dell’altro interista Alexis Sanchez. Cuadrado è rimasto tutti e 90 i minuti in panchina nel corso di questa sfida a testimonianza del fatto che le sue condizioni di salute non sono ottime e che quindi rimane in dubbio per il derby importantissimo contro il Milan che vale la testa della classifica di Serie A.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi rischia quindi di perdere una pedina preziosa come il colombiano, sebbene non si tratta di una prima scelta assoluta come Giroud per il Milan. Quella del francese, se dovesse essere confermata, sarebbe un’assenza certamente più sofferta per il popolo milanista. Cuadrado al momento per l’Inter rappresenta per lo più una soluzione a gara in corso e che può rivelarsi una risorsa preziosa dalla panchina. La pausa Nazionali ha per altro consegnato all’Inter un Denzel Dumfries in grande forma che formerà un grande scontro sulla fascia con l’esterno del Milan, Theo Hernandez.