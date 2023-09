Inter-Milan, Reijnders rassicura i tifosi: “Sappiamo cosa fare”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del tanto atteso derby tra Inter e Milan, Tijjani Reijnders ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita.

Il Milan si prepara ad affrontare l’Inter in quella che sarà la prima stracittadina stagionale in campionato. A questa sfida, arrivano entrambe con il miglior bottino possibile: 9 punti nelle prime tre giornate di Serie A 2023-24.

Una vittoria nel derby di oggi varrebbe dunque la vetta della classifica in solitaria a 12 punti, oltre che un piccolo gap di tre lunghezze di distanza a danno degli eterni rivali. Uno scenario che alimenta la pressione sulle gambe dei giocatori delle due milanesi, già di per sé parecchio elevata trattandosi di uno degli appuntamenti più attesi per le tifoserie. Ne è ben consapevole anche il nuovo centrocampista rossonero Tijjani Reijnders, come evidenziato dalle sue parole nel prepartita.

Verso il derby, le dichiarazioni di Reijnders nel prepartita

Direttamente dalla zona stampa dello stadio Giuseppe Meazza, Reijnders ha risposto ad alcune domande sull’imminente sfida all’Inter ai microfoni di Dazn.

“Ovviamente si sente la forte tensione tra le due squadre. Siamo sicuramente entusiasti. Sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo mostrarlo in campo“ ha dichiarato il neo acquisto rossonero in merito al clima percepito appena arrivato a San Siro.

L’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar ha poi parlato dei punti di forza degli avversari di stasera: “Sanno come vogliono giocare, hanno attaccanti molto forti a disposizione”. In chiusura, però, Reijnders ha aggiunto: “Siamo concentrati sul mostrare i nostri punti di forza”.