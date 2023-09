Inter-Milan, Sacchi si ricrede: rossoneri distrutti

L’ex tecnico Arrigo Sacchi ci va giù pesante nei confronti del Milan di Stefano Pioli dopo il pesante ko incassato nel derby contro l’Inter.

All’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, non è andata giù la brutta sconfitta incassata dalla squadra rossonera di mister Stefano Pioli nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono imposti con un sontuoso 5-1, annichilendo il Milan di Stefano Pioli. In merito al ko nel derby, l’ex allenatore Sacchi si è mostrato molto duro nei confronti della squadra.

Sacchi duro con il Milan di Pioli

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, non ha risparmiato critiche al suo ex club in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato la deludente performance del Milan nel derby contro l’Inter. Sacchi ha usato parole decise per descrivere ciò che ha visto in campo, definendo il Milan come una squadra che sembrava “presuntuosa, confusa e superficiale”.

“In campo c’era una squadra che faceva della modestia e dell’attenzione le qualità principali, l’Inter,” ha dichiarato Sacchi. Ha continuato evidenziando una serie di problemi evidenti nel gioco del Milan durante la partita, tra cui un pressing inesistente, attaccanti poco presenti in fase difensiva, marcature approssimative, una squadra allungata e la mancanza di collaborazione tra i reparti. Sacchi ha dato grandi meriti all’Inter: “Ha vinto perché è stata una squadra compatta, determinata, umile. Ha fatto poche cose, ma chiare e semplici”.

La critica di Sacchi è stata incisiva quando ha affermato che la colpa di questa prestazione deludente era da attribuire a tutti. L’ex tecnico dei rossoneri ha messo in luce la mancanza di coesione e di strategia nel gioco del Milan durante il derby. Queste parole di Sacchi riflettono la delusione di molti tifosi del Milan e l’aspettativa di prestazioni migliori da parte di una squadra con una storia così illustre. Sarà interessante vedere come il Milan risponderà a queste critiche e come cercherà di migliorare nelle prossime partite.